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Кайзерслаутерн - Аугсбург
Кайзерслаутерн - Аугсбург: обзор матча 14 августа 2011
Кайзерслаутерн
14.08.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
80'
И. Шехтер
9'
С. Мельдерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Аугсбург
Желтая карточка
С. Лангкамп
Желтая карточка
Л. Йессен
Замена
А. Гогиа
️️️️
Д. Байер
ГОЛ! 1:1!
И. Шехтер
Пас отдал
Д. Куемаха
Замена
С. Лангкамп
️️️️
М. Ндженг
Замена
Х. Хосогаи
️️️️
Л. Давидс
Замена
Д. Куемаха
️️️️
О. Шахан
Желтая карточка
М. Абель
Желтая карточка
Родней
Желтая карточка
О. Шахан
ГОЛ! 0:1!
С. Мельдерс
Пас отдал
Д. Байер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
6
Уве Мерле
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
21
Оливер Кирх
ПП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
23
Эндрю Синкала
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
16
Штефан Хайн
ЦФ
4-5-1
1
Трапп
18
Йессен
6
Абель
20
Родней
23
Дик
19
Сукута-Пазу
16
Иличевич
8
Тифферт
6
Пецос
10
Шахан
9
Шехтер
3-2-4-1
1
Йенцш
6
Мерле
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
6
Де Рек
71
Де Йонг
8
Ндженг
8
Давидс
10
Байер
11
Беллингаузен
13
Мельдерс
10
Шахан
19
Куемаха
19
Куемаха
10
Шахан
10
Байер
3
Гогиа
3
Гогиа
10
Байер
8
Давидс
21
Хосогаи
21
Хосогаи
8
Давидс
8
Ндженг
4
Лангкамп
4
Лангкамп
8
Ндженг
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Аугсбург
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Марко Курц
23
Эндрю Синкала
ЦП
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
23
Эндрю Синкала
ЦП
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Кайзерслаутерн - Аугсбург
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Фритц Вальтер
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