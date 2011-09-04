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август 2011
сентябрь 2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 18 тур
Ангушт
2 : 0
Матч завершен
Дружба
1 : 1
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
1 : 1
Матч завершен
Алания
0 : 3
Машук-КМВ
Матч завершен
Анжи-2
0 : 0
Матч завершен
СКА
0 : 3
Армавир
Матч завершен
Динамо Ставрополь
3 : 2
МИТОС
Матч завершен
1 : 2
Астрахань
Матч завершен
Ротор
1 : 1
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012), 21 тур
2 : 1
Локомотив
Матч завершен
4 : 1
Матч завершен
Витязь
2 : 1
Салют
Матч завершен
Сокол
3 : 0
Подолье
Матч завершен
Зенит
0 : 1
Калуга
Матч завершен
Рязань
2 : 0
Металлург Л
Матч завершен
Авангард
1 : 2
Орел
Матч завершен
США. МЛС 2011
Реал Солт-Лейк
2 : 1
Филадельфия Юнион
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2011, 19 тур
Белшина
1 : 0
Гомель
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 2 тур
Насьональ
1 : 4
Витория Гимараеш
Матч завершен