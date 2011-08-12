Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2011
август 2011
Россия. ФНЛ (2011/2012), 21 тур
0 : 3
Оренбург
Тех. поражение
СКА-Хабаровск
1 : 1
КАМАЗ
Матч завершен
Луч
0 : 0
Мордовия
Матч завершен
Шинник
1 : 0
Факел
Матч завершен
Волгарь
3 : 1
Торпедо Вл
Матч завершен
Торпедо
1 : 2
Енисей
Матч завершен
Химки
0 : 0
Динамо Бр
Матч завершен
Черноморец
1 : 0
Урал
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Балтика
0 : 1
Сибирь
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012), 22 тур
1 : 3
Псков
Матч завершен
Волга
0 : 0
Сочи
Матч завершен
Спартак К
1 : 0
Череповец
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
3 : 4
Леон Сатурн
Матч завершен
Карелия
2 : 2
Знамя Труда
Матч завершен
Текстильщик
0 : 0
ЦРФСО
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 20 тур
Томь (мол)
2 : 1
Спартак Нч (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
2 : 1
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
2 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
0 : 2
Кубань (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 6 тур
Кривбасс
0 : 0
Ворскла
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 3 тур
Виктория
2 : 0
Теплице
Матч завершен
Виктория Жижков
1 : 0
Дукла
Матч завершен