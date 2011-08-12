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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Факел
Шинник - Факел: обзор матча 12 августа 2011
Шинник
12.08.2011, пятница, 18:30
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 0
Завершен
Факел
12'
Р. Григорян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Факел
Замена
А. Катульский
️️️️
Р. Григорян
Замена
С. Хабаров
️️️️
А. Житников
Желтая карточка
Р. Войдель
Замена
О. Герасименко
️️️️
А. Логашов
Желтая карточка
В. Корытько
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
А. Аброскин
Замена
М. Белецкий
️️️️
К. Скрыльников
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Архипов
Замена
С. Кушов
️️️️
К. Дудченко
Желтая карточка
А. Логашов
Желтая карточка
М. Поворов
ГОЛ! 1:0!
Р. Григорян
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Роман Григорян
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
30
Константин Дудченко
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
83
Петр Гицелов
АП
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Шинник
13
Максим Белецкий
ЛЗ
23
Алексей Катульский
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Факел
20
Сергей Хабаров
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
30
Олег Герасименко
ЦФ
4-4-2
32
Ребров
2
Ндри
2
Поворов
21
Катынсус
33
Сухов
20
Войдель
28
Григорян
36
Скрыльников
10
Корытько
26
Архипов
30
Дудченко
3-2-2-2-1
25
Долха
43
Логашов
31
Ибрагимов
19
Михалев
15
Житников
33
Гапон
36
Акопянц
78
Кантонистов
15
Лайзанс
83
Гицелов
11
Аброскин
28
Григорян
23
Катульский
23
Катульский
28
Григорян
36
Скрыльников
13
Белецкий
13
Белецкий
36
Скрыльников
30
Дудченко
5
Кушов
5
Кушов
30
Дудченко
26
Архипов
11
Саркисов
11
Саркисов
26
Архипов
11
Аброскин
10
Гаврюк
10
Гаврюк
11
Аброскин
43
Логашов
30
Герасименко
30
Герасименко
43
Логашов
15
Житников
20
Хабаров
20
Хабаров
15
Житников
Остались в запасе
Шинник
Факел
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Шинник - Факел
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
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