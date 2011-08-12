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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - ЦСКА (мол)
Рубин (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 12 августа 2011
Рубин (мол)
12.08.2011, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
30'
М. Уридия
71'
А. Гаппаров
45'
Е. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
М. Уридия
Замена
Н. Лобанов
️️️️
А. Джалилов
Замена
П. Дроздов
️️️️
Д. Хурцидзе
Замена
П. Дроздов
️️️️
Е. Иванов
ГОЛ! 2:1!
А. Гаппаров
Замена
А. Гаппаров
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
Д. Хурцидзе
️️️️
А. Амбарцумян
Замена
А. Антонюк
️️️️
В. Чала
ГОЛ! 1:1!
Е. Иванов
Замена
С. Сердеров
️️️️
Е. Кобзарь
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
А. Попов
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Васильев
ГОЛ! 1:0!
М. Уридия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
51
Автандил Братчули
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
55
Артем Куклев
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Рубин (мол)
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
10
Давид Хурцидзе
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Волкотруб
51
Братчули
66
Жестоков
24
Горелишвили
55
Куклев
25
Ситдиков
10
Джалилов
34
Чала
19
Оразсахедов
25
Уридия
25
Васильев
3-4-1-2
71
Ревякин
8
Федотов
4
Никитин
22
Тен
7
Засеев
17
Васильев
8
Иванов
52
Нетфуллин
18
Попов
10
Амбарцумян
92
Кобзарь
25
Уридия
95
Прокопенко
95
Прокопенко
25
Уридия
10
Джалилов
57
Лобанов
57
Лобанов
10
Джалилов
19
Оразсахедов
15
Гаппаров
15
Гаппаров
19
Оразсахедов
34
Чала
16
Антонюк
16
Антонюк
34
Чала
8
Иванов
7
Дроздов
7
Дроздов
8
Иванов
10
Амбарцумян
10
Хурцидзе
10
Хурцидзе
10
Амбарцумян
18
Попов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
18
Попов
17
Васильев
28
Султонов
28
Султонов
17
Васильев
92
Кобзарь
28
Сердеров
28
Сердеров
92
Кобзарь
Остались в запасе
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
20
Антон Полюткин
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
Остались в запасе
20
Антон Полюткин
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Рубин (мол) - ЦСКА (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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