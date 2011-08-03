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    Расписание матчей 03-08-2011

    июль 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Чемпионов (2011/2012), ответный матч
    3 августа, среда
    20:00
    Рубин
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    3 августа, среда
    21:00
    Мальме
    1:1
    Рейнджерс
    Матч завершен
    3 августа, среда
    21:45
    Васлуй
    0:0
    Твенте
    Матч завершен
    3 августа, среда
    22:15
    Слован
    0:2
    АПОЭЛ
    Матч завершен
    3 августа, среда
    22:15
    Виктория
    3:2
    Русенборг
    Матч завершен
    3 августа, среда
    22:15
    Цюрих
    1:0
    Стандард
    Матч завершен
    3 августа, среда
    22:30
    Висла
    3:1
    Литекс
    Матч завершен
    3 августа, среда
    22:30
    Штурм
    1:0
    Зестафони
    Матч завершен
    3 августа, среда
    22:45
    Трабзонспор
    1:1
    Бенфика
    Матч завершен
    3 августа, среда
    22:45
    Марибор
    1:1
    Маккаби
    Матч завершен
    3 августа, среда
    22:45
    Динамо
    1:0
    ХИК
    Матч завершен
    3 августа, среда
    22:45
    Партизан
    1:1
    Генк
    Матч завершен
    Швейцария. Супер-Лига (2011/2012), 2 тур
    3 августа, среда
    21:45
    Лозанна-Спорт
    0:1
    Люцерн
    Матч завершен
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