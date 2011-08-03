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Трабзонспор - Бенфика
Трабзонспор - Бенфика: обзор матча 03 августа 2011
Трабзонспор
03.08.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
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Статистика матча Трабзонспор - Бенфика
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Матчи команд
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
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08.11.2026
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0 : 1
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3 : 4
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Информация о матче
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