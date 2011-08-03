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Динамо Загреб - ХИК
Динамо Загреб - ХИК: обзор матча 03 августа 2011
Динамо Загреб
03.08.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
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Динамо Загреб
- : -
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