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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марибор - Маккаби Х
Марибор - Маккаби Х: обзор матча 03 августа 2011
Марибор
03.08.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Маккаби Х
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Статистика матча Марибор - Маккаби Х
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Матчи команд
Марибор
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Марибор
- : -
22.11.2026
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Словения. Первая Лига, 15 тур
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2 : 1
07.11.2026
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0 : 1
31.10.2026
Олимпия
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Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
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Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
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