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июль 2011
август 2011
Россия. ФНЛ (2011/2012), 22 тур
0 : 3
СКА-Хабаровск
Тех. поражение
Сибирь
5 : 1
Волгарь
Матч завершен
Оренбург
2 : 1
Факел
Матч завершен
Урал
5 : 2
Химки
Матч завершен
1 : 2
КАМАЗ
Матч завершен
Шинник
0 : 3
Балтика
Матч завершен
Торпедо Вл
1 : 2
Мордовия
Матч завершен
Динамо Бр
0 : 3
Торпедо
Матч завершен
Черноморец
0 : 2
Луч
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2011/2012), 3 тур
Боруссия М
4 : 1
Вольфсбург
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012), 23 тур
Знамя Труда
0 : 3
Матч завершен
2 : 0
Матч завершен
1 : 2
Карелия
Матч завершен
Сочи
3 : 0
Череповец
Матч завершен
Псков
1 : 0
Спартак К
Матч завершен
ЦРФСО
6 : 0
Матч завершен
1 : 0
Волга
Матч завершен
Леон Сатурн
1 : 3
Текстильщик
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 21 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 2
Зенит (мол)
Матч завершен
Амкар (мол)
2 : 3
Рубин (мол)
Матч завершен
ЦСКА (мол)
1 : 1
Томь (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
0 : 2
Ростов (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2011
Чикаго Файр
1 : 1
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 7 тур
Заря
0 : 3
Арсенал
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012), 4 тур
Льерс
1 : 1
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2011/2012), 3 тур
Рода
0 : 2
Ваалвейк
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 2 тур
Порту
3 : 1
Жил Висенте
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 4 тур
Яблонец
4 : 0
Баник
Матч завершен