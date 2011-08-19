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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Факел
Оренбург - Факел: обзор матча 19 августа 2011
Оренбург
19.08.2011, пятница, 17:30
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 1
Завершен
Факел
12'
К. Низовцев
90+2'
М. Шогенов (П)
61'
Л. Кантонистов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Факел
+3
Замена
А. Аброскин
️️️️
В. Шишелов
+2
Желтая карточка
Э. Долха
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Шогенов
+2
+1
Желтая карточка
С. Хабаров
Замена
Д. Клопков
️️️️
А. Акопянц
Желтая карточка
Е. Гапон
Замена
В. Кулешов
️️️️
К. Низовцев
Желтая карточка
Д. Андреев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Кантонистов
Желтая карточка
К. Ахмедов
Желтая карточка
М. Грошев
Замена
И. Логуа
️️️️
П. Гицелов
Желтая карточка
А. Михалев
20'
Желтая карточка
А. Ибрагимов
17'
Замена
С. Хабаров
️️️️
И. Эдиев
ГОЛ! 1:0!
К. Низовцев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
13
Максим Грошев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Александр Скворцов
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
7
Элтон Кале
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
83
Петр Гицелов
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Оренбург
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
Факел
7
Ираклий Логуа
ПЗ
44
Денис Клопков
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
11
Александр Аброскин
ЦФ
4-1-3-2
16
Мусин
13
Грошев
10
Парняков
15
Андреев
12
Малых
11
Скворцов
8
Шогенов
8
Низовцев
3
Ахмедов
7
Элтон Кале
4
Вукобратович
3-2-2-2-1
25
Долха
31
Ибрагимов
19
Михалев
5
Эдиев
15
Житников
33
Гапон
36
Акопянц
78
Кантонистов
15
Лайзанс
83
Гицелов
55
Шишелов
8
Низовцев
7
Кулешов
7
Кулешов
8
Низовцев
83
Гицелов
7
Логуа
7
Логуа
83
Гицелов
36
Акопянц
44
Клопков
44
Клопков
36
Акопянц
5
Эдиев
20
Хабаров
20
Хабаров
5
Эдиев
55
Шишелов
11
Аброскин
11
Аброскин
55
Шишелов
Остались в запасе
Оренбург
Факел
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Оренбург - Факел
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Газовик
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