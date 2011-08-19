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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Химки
Урал - Химки: обзор матча 19 августа 2011
Урал
19.08.2011, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
5 : 2
Завершен
Химки
48'
О. Шатов
50'
Д. Тумасян
58'
О. Шатов
63'
Б. Петрович
81'
Д. Тумасян
7'
А. Воронкин (П)
89'
Р. Мавлетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Химки
+1
Желтая карточка
Г. Наваловский
Красная карточка
Э. Манучарян
+1
ГОЛ! 5:2!
Р. Мавлетдинов
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
О. Шатов
ГОЛ! 5:1!
Д. Тумасян
Замена
А. Дмитриев
️️️️
Б. Петрович
Замена
П. Сикимич
️️️️
А. Заболотный
Замена
С. Маслов
️️️️
В. Воскобойников
ГОЛ! 4:1!
Б. Петрович
Пас отдал
Э. Манучарян
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
Н. Тюнин
Замена
Д. Мицейка
️️️️
И. Шестаков
ГОЛ! 3:1!
О. Шатов
ГОЛ! 2:1!
Д. Тумасян
Пас отдал
М. Семакин
ГОЛ! 1:1!
О. Шатов
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Е. Ятченко
Пенальти не реализован!
О. Шатов
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Желтая карточка
В. Шумейко
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Воронкин
Желтая карточка
А. Ойеволе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
97
Евгений Ятченко
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Александр Новиков
ПЗ
11
Бранимир Петрович
ЛП
27
Олег Шатов
ЦП
25
Андрей Бочков
ЦП
14
Максим Семакин
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Химки
21
Роман Березовский
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЛЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ПЗ
22
Игорь Шестаков
ЛП
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦП
3
Артем Воронкин
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
Урал
25
Артур Нигматуллин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
24
Антон Мамонов
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
3-2-4-1
22
Кот
7
Данцев
34
Тумасян
58
Ойеволе
97
Ятченко
15
Новиков
11
Петрович
27
Шатов
25
Бочков
14
Семакин
91
Заболотный
4-3-2-1
21
Березовский
88
Наваловский
12
Ефимов
6
Шумейко
24
Мирошниченко
4
Тюнин
9
Мамтов
22
Шестаков
77
Романенко
3
Воронкин
9
Воскобойников
27
Шатов
70
Сафрониди
70
Сафрониди
27
Шатов
11
Петрович
19
Дмитриев
19
Дмитриев
11
Петрович
97
Ятченко
10
Манучарян
10
Манучарян
97
Ятченко
91
Заболотный
81
Сикимич
81
Сикимич
91
Заболотный
22
Шестаков
16
Мицейка
16
Мицейка
22
Шестаков
4
Тюнин
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
4
Тюнин
9
Воскобойников
14
Маслов
14
Маслов
9
Воскобойников
Остались в запасе
Урал
Химки
25
Артур Нигматуллин
ВР
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
26
Владимир Сулейманов
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
Остались в запасе
26
Владимир Сулейманов
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Урал - Химки
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Помощники судьи:
Мосякин Дмитрий(Москва)
Семенов Вячеслав(Гатчина).
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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