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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Томь (мол)
ЦСКА (мол) - Томь (мол): обзор матча 19 августа 2011
ЦСКА (мол)
19.08.2011, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
1 : 1
Завершен
Томь (мол)
16'
Е. Кобзарь
40'
И. Протасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
А. Москов
Замена
П. Дроздов
️️️️
Г. Засеев
Желтая карточка
Г. Засеев
Замена
А. Ноздрунов
️️️️
К. Погребняк
Замена
А. Москов
️️️️
Е. Чернов
Желтая карточка
О. Сокулов
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
С. Сердеров
Желтая карточка
П. Тен
Желтая карточка
Е. Чернов
Замена
А. Васильев
️️️️
Е. Кобзарь
Замена
А. Сазонов
️️️️
С. Аксанов
Замена
М. Султонов
️️️️
М. Маазу
ГОЛ! 1:1!
И. Протасов
ГОЛ! 1:0!
Е. Кобзарь
16'
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
Е. Иванов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
4
Алексей Никитин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Томь (мол)
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
33
Евгений Кокшаров
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Александр Васильев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Томь (мол)
92
Артем Кочергин
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
0
Александр Москов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
4-3-1-3
22
Тен
4
Никитин
4
Игнашевич
8
Федотов
52
Нетфуллин
8
Иванов
7
Засеев
18
Попов
22
Маазу
28
Сердеров
92
Кобзарь
4-5-1
1
Гавиловский
30
Башилов
22
Овсянников
45
Горячев
23
Чернов
33
Кокшаров
89
Махмудов
65
Сокулов
20
Протасов
11
Аксанов
9
Погребняк
22
Маазу
28
Султонов
28
Султонов
22
Маазу
28
Сердеров
10
Хадарцев
10
Хадарцев
28
Сердеров
7
Засеев
7
Дроздов
7
Дроздов
7
Засеев
92
Кобзарь
17
Васильев
17
Васильев
92
Кобзарь
8
Иванов
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
8
Иванов
9
Погребняк
9
Ноздрунов
9
Ноздрунов
9
Погребняк
23
Чернов
0
Москов
0
Москов
23
Чернов
11
Аксанов
10
Сазонов
10
Сазонов
11
Аксанов
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Томь (мол)
20
Антон Полюткин
ЦЗ
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
49
Александр Богданов
ЦФ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
Остались в запасе
20
Антон Полюткин
ЦЗ
1
Иван Скрипник
ВР
Остались в запасе
49
Александр Богданов
ЦФ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Томь (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
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Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
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Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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