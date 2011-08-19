Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Зенит (мол)
Кр. Советов (мол) - Зенит (мол): обзор матча 19 августа 2011
Кр. Советов (мол)
19.08.2011, пятница, 11:30
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
2 : 2
Завершен
Зенит (мол)
78'
С. Нахлесткин
87'
С. Сипатов (П)
25'
Д. Терентьев
52'
И. Еронин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Зенит (мол)
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Сипатов
Замена
В. Сиротов
️️️️
П. Шувалов
Замена
А. Патреляк
️️️️
С. Мурихин
ГОЛ! 1:2!
С. Нахлесткин
Замена
А. Панфилов
️️️️
И. Еронин
Замена
А. Быков
️️️️
Е. Наумов
Замена
С. Цыганов
️️️️
В. Сушкин
Желтая карточка
С. Мурихин
Желтая карточка
О. Шалаев
ГОЛ! 0:2!
И. Еронин
Желтая карточка
А. Хрущев
Замена
С. Нахлесткин
️️️️
Р. Касьянов
Замена
Д. Ковба
️️️️
Д. Дикьяра
Замена
П. Новицкий
️️️️
Р. Григорян
Замена
В. Почивалин
️️️️
В. Генев
Замена
С. Пономаренко
️️️️
Д. Вихров
ГОЛ! 0:1!
Д. Терентьев
Желтая карточка
В. Сушкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
3
Роман Касьянов
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
17
Алексей Хрущев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
13
Евгений Зверев
ЦП
42
Егор Наумов
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
2
Александр Манюков
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
60
Павел Шувалов
ЦФ
90
Илья Еронин
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
0
Павел Новицкий
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
4
Артем Дейнеко
ЦЗ
37
Владислав Сиротов
ПП
78
Артем Патреляк
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
9
Сергей Цыганов
ЦФ
3-1-5-1
1
Козлов
24
Генев
6
Вихров
3
Касьянов
18
Шалаев
17
Хрущев
13
Зверев
42
Наумов
28
Григорян
99
Дикьяра
17
Сипатов
2-5-3
23
Бабурин
43
Терентьев
4
Васильев
2
Манюков
23
Каюков
17
Батов
5
Зинков
33
Мурихин
10
Сушкин
90
Еронин
60
Шувалов
3
Касьянов
74
Нахлесткин
74
Нахлесткин
3
Касьянов
42
Наумов
93
Быков
93
Быков
42
Наумов
24
Генев
13
Почивалин
13
Почивалин
24
Генев
28
Григорян
0
Новицкий
0
Новицкий
28
Григорян
6
Вихров
12
Пономаренко
12
Пономаренко
6
Вихров
99
Дикьяра
2
Ковба
2
Ковба
99
Дикьяра
60
Шувалов
37
Сиротов
37
Сиротов
60
Шувалов
33
Мурихин
78
Патреляк
78
Патреляк
33
Мурихин
90
Еронин
93
Панфилов
93
Панфилов
90
Еронин
10
Сушкин
9
Цыганов
9
Цыганов
10
Сушкин
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Зенит (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
4
Артем Дейнеко
ЦЗ
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
4
Артем Дейнеко
ЦЗ
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Зенит (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦСК ВВС
Новости команд
Все
Кр. Советов (мол)
Зенит (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+