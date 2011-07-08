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июнь 2011
июль 2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012), 15 тур
3 : 0
Сибирь-2
Матч завершен
Смена
4 : 0
Матч завершен
1 : 0
Якутия
Матч завершен
Байкал
1 : 0
Матч завершен
Чита
2 : 0
Сахалин
Матч завершен
Кубок Америки 2011. группа A, 2 тур
Боливия
0 : 2
Коста-Рика
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 11 тур
1 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
0 : 1
Армавир
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012), 16 тур
Волга
0 : 1
Текстильщик
Матч завершен
0 : 1
Череповец
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012), 13 тур
2 : 3
Витязь
Матч завершен
Орел
1 : 1
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 13 тур
Челябинск
3 : 0
Уфа
Матч завершен
Волга
5 : 1
Носта
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 1 тур
Ворскла
0 : 1
Александрия
Матч завершен