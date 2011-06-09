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май 2011
июнь 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Польша
0 : 1
Франция
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 12 тур
Спартак М (мол)
1 : 1
Рубин (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
1 : 1
Зенит (мол)
Матч завершен
Томь (мол)
1 : 3
Локомотив (мол)
Матч завершен
Кубань (мол)
2 : 0
Амкар (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
1 : 0
Краснодар (мол)
Матч завершен
2 : 2
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
2 : 4
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Анжи (мол)
1 : 0
Спартак Нч (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2011
Коламбус
2 : 1
Реал Солт-Лейк
Матч завершен