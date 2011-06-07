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май 2011
июнь 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Япония
0 : 0
Чехия
Матч завершен
Норвегия
1 : 0
Литва
Матч завершен
Россия
0 : 0
Камерун
Матч завершен
Австрия
3 : 1
Латвия
Матч завершен
Ирландия
2 : 0
Италия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа A, 8 тур
Азербайджан
1 : 3
Германия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа D, 8 тур
Беларусь
2 : 0
Люксембург
Матч завершен
Босния и Герцеговина
2 : 0
Албания
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа E, 8 тур
Швеция
5 : 0
Финляндия
Матч завершен
Сан-Марино
0 : 3
Венгрия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа C, 8 тур
Фарерские острова
2 : 0
Эстония
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2011/2012), 14 тур
Урал
3 : 2
Сибирь
Матч завершен
Оренбург
3 : 4
Енисей
Матч завершен
Шинник
0 : 0
Луч
Матч завершен
Динамо Бр
0 : 2
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Черноморец
0 : 0
Торпедо Вл
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Факел
0 : 0
Мордовия
Матч завершен
Химки
0 : 3
КАМАЗ
Матч завершен
Торпедо
0 : 0
Матч завершен
Балтика
1 : 0
Волгарь
Матч завершен