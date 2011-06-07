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Босния и Герцеговина - Албания
Босния и Герцеговина - Албания: обзор матча 07 июня 2011
Босния и Герцеговина
07.06.2011, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 8 тур
2 : 0
Завершен
Албания
67'
Х. Медуньянин
90+1'
Д. Малетич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Албания
ГОЛ! 2:0!
Д. Малетич
+1
Красная карточка
А. Лила
Желтая карточка
К. Дуро
Желтая карточка
Д. Малетич
Замена
М. Бешич
️️️️
М. Пьянич
Замена
Г. Музака
️️️️
А. Лала
Замена
Д. Малетич
️️️️
М. Муйджа
ГОЛ! 1:0!
Х. Медуньянин
Замена
З. Муслимович
️️️️
В. Ибишевич
Замена
А. Лила
️️️️
А. Аголли
Замена
К. Дуро
️️️️
Э. Богдани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Кенан Хасаджич
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
6
Элвир Рахимич
ОП
8
Харис Медуньянин
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Албания
1
Самир Уйкани
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
0
Арменд Даллку
ЦЗ
0
Кристи Вангели
ЦЗ
0
Алтын Лала
ОП
0
Эрвин Скела
АП
15
Эрьон Богдани
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Йосип Куже
Босния и Герцеговина
2
Аднан Мравац
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
7
Семир Стилич
АП
21
Дарко Малетич
ЦФ
9
Златан Муслимович
ЦФ
Албания
0
Аржан Бечай
ВР
0
Адмир Тели
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
0
Клодиан Дуро
ЦП
0
Гьергж Музака
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
0
Элис Бакай
АП
3-1-3-1-2
1
Хасаджич
23
Панджа
4
Спахич
13
Муйджа
6
Рахимич
16
Лулич
10
Пьянич
8
Медуньянин
10
Мисимович
11
Джеко
9
Ибишевич
3-3-1-2
1
Уйкани
5
Цана
0
Даллку
0
Вангели
7
Аголли
0
Лала
6
Цурри
0
Скела
18
Салихи
15
Богдани
10
Пьянич
7
Бешич
7
Бешич
10
Пьянич
13
Муйджа
21
Малетич
21
Малетич
13
Муйджа
9
Ибишевич
9
Муслимович
9
Муслимович
9
Ибишевич
15
Богдани
0
Дуро
0
Дуро
15
Богдани
0
Лала
0
Музака
0
Музака
0
Лала
7
Аголли
2
Лила
2
Лила
7
Аголли
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Албания
2
Аднан Мравац
ЦЗ
17
Сенияд Ибричич
ЦП
7
Семир Стилич
АП
Главный тренер
Сафет Сушич
0
Адмир Тели
ЦЗ
0
Аржан Бечай
ВР
0
Ямир Хика
ЦП
0
Элис Бакай
АП
Главный тренер
Йосип Куже
Остались в запасе
2
Аднан Мравац
ЦЗ
17
Сенияд Ибричич
ЦП
7
Семир Стилич
АП
Остались в запасе
0
Адмир Тели
ЦЗ
0
Аржан Бечай
ВР
0
Ямир Хика
ЦП
0
Элис Бакай
АП
Главный тренер
Сафет Сушич
Главный тренер
Йосип Куже
Статистика матча Босния и Герцеговина - Албания
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
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