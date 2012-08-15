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    Йосип Куже

    Тренер
    Имя Йосип
    Фамилия Куже
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 13 ноября 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Албания 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.08.2012 Албания 0 : 0 Молдавия
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