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апрель 2011
май 2011
Россия. ФНЛ (2011/2012), 7 тур
2 : 1
Сибирь
Матч завершен
Торпедо Вл
0 : 2
Енисей
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011), 1/2 финала, ответный матч
Барселона
1 : 1
Реал
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 3 тур
Алания
3 : 1
Матч завершен
СКА
1 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
Динамо Ставрополь
4 : 3
Армавир
Матч завершен
4 : 0
МИТОС
Матч завершен
Ангушт
0 : 1
Астрахань
Матч завершен
Дружба
1 : 1
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
0 : 0
Матч завершен
Ротор
1 : 0
Матч завершен
Анжи-2
0 : 2
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012), 4 тур
2 : 3
Спартак К
Матч завершен
Волга
2 : 1
Череповец
Матч завершен
1 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
1 : 0
Леон Сатурн
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Карелия
0 : 3
ЦРФСО
Матч завершен
Текстильщик
0 : 0
Псков
Матч завершен
1 : 2
Сочи
Матч завершен