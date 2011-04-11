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    Расписание матчей 11-04-2011

    март 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2011
    11 апреля, понедельник
    03:00
    Хьюстон
    3:1
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2011/2012), 4 тур
    11 апреля, понедельник
    15:00
    Томь
    0:0
    Анжи
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2010/2011), 25 тур
    11 апреля, понедельник
    18:00
    Прикарпатье
    0:1
    Нива
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2010/2011), 28 тур
    11 апреля, понедельник
    21:00
    Касымпаша
    0:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    Дания. Супер-Лига (2010/2011), 24 тур
    11 апреля, понедельник
    21:00
    Люнгбю
    1:2
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 23 тур
    11 апреля, понедельник
    22:00
    Спарта
    2:0
    Славия
    Матч завершен
    Испания. Примера (2010/2011), 31 тур
    11 апреля, понедельник
    23:00
    Сарагоса
    2:1
    Хетафе
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2010/2011), 32 тур
    11 апреля, понедельник
    23:00
    Ливерпуль
    3:0
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Португалия. Высшая лига (2010/2011), 26 тур
    11 апреля, понедельник
    23:15
    Брага
    3:1
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
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