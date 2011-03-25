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февраль 2011
март 2011
Кубок Либертадорес 2011, 5 тур
2 : 0
Матч завершен
Велес Сарсфилд
2 : 1
Унион Эспаньола
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Китай
1 : 1
Новая Зеландия
Матч завершен
Эстония
2 : 0
Уругвай
Матч завершен
Литва
2 : 0
Польша
Матч завершен
Товарищеские матчи 2011
Сербия (мол.)
4 : 1
Матч завершен
Нидерланды (мол.)
1 : 3
Германия (мол.)
Матч завершен
Португалия (мол.)
2 : 0
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа A, 5 тур
Австрия
0 : 2
Бельгия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа C, 5 тур
Сербия
2 : 1
Северная Ирландия
Матч завершен
Словения
0 : 1
Италия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа E, 5 тур
Венгрия
0 : 4
Нидерланды
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа D, 5 тур
Люксембург
0 : 2
Франция
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа I, 5 тур
Испания
2 : 1
Чехия
Матч завершен