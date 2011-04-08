Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2011
апрель 2011
Кубок Либертадорес 2011, 5 тур
Гремио
2 : 0
Атлетико Хуниор
Матч завершен
0 : 0
Эмелек
Матч завершен
Универсидад Католика
0 : 0
Велес Сарсфилд
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2010/2011), 29 тур
Айнтрахт
1 : 1
Вердер
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 4 тур
Кр. Советов (мол)
4 : 2
Локомотив (мол)
Матч завершен
Краснодар (мол)
3 : 0
Амкар (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
5 : 1
Кубань (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 24 тур
Заря
0 : 2
Металлист
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 28 тур
Бурсаспор
2 : 3
Антальяспор
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 2 тур
Льерс
1 : 2
Мехелен
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 30 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
НАК Бреда
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 26 тур
Маритиму
1 : 1
Насьональ
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 23 тур
Виктория
1 : 1
Яблонец
Матч завершен