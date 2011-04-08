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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Кубань (мол)
Динамо (мол) - Кубань (мол): обзор матча 08 апреля 2011
Динамо (мол)
08.04.2011, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
5 : 1
Завершен
Кубань (мол)
16'
А. Кокорин
22'
Д. Отставнов
44'
А. Кокорин
60'
А. Кокорин
88'
В. Комисов
73'
Т. Мамедов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Кубань (мол)
Замена
Т. Калижанов
️️️️
В. Комисов
Замена
В. Торшенцев
️️️️
К. Акопян
Замена
В. Рыховский
️️️️
Б. Ротенберг
Замена
Е. Куклин
️️️️
Д. Отставнов
ГОЛ! 5:1!
В. Комисов
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Кокорин
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Т. Мамедов
Замена
И. Соловьев
️️️️
О. Валов
Замена
Е. Касьянов
️️️️
Р. Слинько
ГОЛ! 4:0!
А. Кокорин
Желтая карточка
Р. Слинько
Желтая карточка
С. Горелов
Замена
А. Секрет
️️️️
И. Падерин
Замена
Т. Мамедов
️️️️
К. Халваши
ГОЛ! 3:0!
А. Кокорин
ГОЛ! 2:0!
Д. Отставнов
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Кубань (мол)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
4
Маурисио Прието
ЦЗ
5
Аркадий Калайджян
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
9
Иван Соловьев
ЛП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
89
Евгений Куклин
ЦФ
99
Тимур Калижанов
ЦФ
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
77
Таваккюль Мамедов
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
17
Максим Малыш
АП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
4-4-2
22
Пузин
5
Мьюшкович
5
Сергеев
30
Таказов
28
Ротенберг
17
Комисов
19
Акопян
4
Юсупов
88
Валов
9
Кокорин
26
Отставнов
3-5-1
85
Карюкин
15
Князев
2
Горелов
4
Прието
22
Карибов
92
Слинько
5
Халваши
10
Падерин
27
Нестеренко
5
Калайджян
19
Акопян
99
Торшенцев
99
Торшенцев
19
Акопян
28
Ротенберг
19
Рыховский
19
Рыховский
28
Ротенберг
26
Отставнов
89
Куклин
89
Куклин
26
Отставнов
17
Комисов
99
Калижанов
99
Калижанов
17
Комисов
9
Кокорин
18
Каташевский
18
Каташевский
9
Кокорин
88
Валов
9
Соловьев
9
Соловьев
88
Валов
92
Слинько
91
Касьянов
91
Касьянов
92
Слинько
5
Халваши
77
Мамедов
77
Мамедов
5
Халваши
10
Падерин
19
Секрет
19
Секрет
10
Падерин
Остались в запасе
Динамо (мол)
Кубань (мол)
54
Егор Генералов
ВР
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
73
Евгений Курдус
ЦП
17
Максим Малыш
АП
1
Эдуард Байчора
ВР
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
73
Евгений Курдус
ЦП
17
Максим Малыш
АП
1
Эдуард Байчора
ВР
Статистика матча Динамо (мол) - Кубань (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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