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    Евгений Куклин

    #89 | Нападающий
    Имя Евгений
    Отчество Семенович
    Фамилия Куклин
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 184
    Вес 82
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