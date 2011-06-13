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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Динамо (мол)
Рубин (мол) - Динамо (мол): обзор матча 13 июня 2011
Рубин (мол)
13.06.2011, понедельник, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
3 : 2
Завершен
Динамо (мол)
1'
М. Горелишвили
47'
М. Уридия
78'
А. Аскаров
10'
Д. Отставнов
14'
Д. Отставнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Динамо (мол)
Замена
Н. Лобанов
️️️️
А. Джалилов
+1
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
А. Гаппаров
Замена
Н. Мьюшкович
️️️️
Д. Колодин
ГОЛ! 3:2!
А. Аскаров
Замена
А. Аскаров
️️️️
М. Горелишвили
Замена
К. Васильев
️️️️
Р. Махмутов
Замена
А. Гаппаров
️️️️
П. Умарбаев
ГОЛ! 2:2!
М. Уридия
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Вшивцев
Замена
Е. Куклин
️️️️
Ф. Смолов
Замена
О. Валов
️️️️
А. Каряка
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
В. Рыховский
Желтая карточка
Н. Сергеев
14'
ГОЛ! 1:2!
Д. Отставнов
10'
ГОЛ! 1:1!
Д. Отставнов
ГОЛ! 1:0!
М. Горелишвили
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
55
Артем Куклев
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
19
Карен Акопян
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Олег Валов
ЦП
99
Тимур Калижанов
ЦФ
89
Евгений Куклин
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нестеренко
7
Дойати
4
Кверквелия
3
Джалилов
24
Горелишвили
55
Куклев
25
Ситдиков
10
Джалилов
23
Махмутов
39
Умарбаев
23
Вшивцев
3-5-2
22
Пузин
5
Евсеев
5
Сергеев
8
Колодин
19
Акопян
19
Рыховский
4
Юсупов
5
Каряка
19
Соболев
90
Смолов
26
Отставнов
23
Вшивцев
25
Уридия
25
Уридия
23
Вшивцев
39
Умарбаев
15
Гаппаров
15
Гаппаров
39
Умарбаев
23
Махмутов
25
Васильев
25
Васильев
23
Махмутов
24
Горелишвили
4
Аскаров
4
Аскаров
24
Горелишвили
Гаппаров
95
Прокопенко
95
Прокопенко
Гаппаров
10
Джалилов
57
Лобанов
57
Лобанов
10
Джалилов
8
Колодин
5
Мьюшкович
5
Мьюшкович
8
Колодин
90
Смолов
89
Куклин
89
Куклин
90
Смолов
5
Каряка
88
Валов
88
Валов
5
Каряка
19
Рыховский
28
Ротенберг
28
Ротенберг
19
Рыховский
Остались в запасе
Рубин (мол)
Динамо (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
99
Тимур Калижанов
ЦФ
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Остались в запасе
99
Тимур Калижанов
ЦФ
54
Егор Генералов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Рубин (мол) - Динамо (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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