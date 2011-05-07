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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
Динамо (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 07 мая 2011
Динамо (мол)
07.05.2011, суббота, 13:45
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
Желтая карточка
Н. Пилиев
Желтая карточка
Е. Иванов
Желтая карточка
А. Никитин
Замена
С. Рябоконь
️️️️
А. Попов
Замена
Н. Пилиев
️️️️
Б. Хадарцев
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
Е. Кобзарь
Желтая карточка
С. Федотов
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Г. Засеев
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Султонов
Желтая карточка
Р. Еремеев
Замена
В. Комисов
️️️️
А. Юсупов
Замена
К. Акопян
️️️️
В. Соболев
Замена
Н. Мьюшкович
️️️️
Б. Ротенберг
Желтая карточка
И. Семшов
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Хурцидзе
Пенальти не реализован!
Г. Засеев
Желтая карточка
Е. Генералов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
13
Роман Еремеев
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
7
Гела Засеев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Динамо (мол)
35
Роман Халанчук
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
89
Евгений Куклин
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
4-5-1
54
Генералов
5
Сергеев
5
Евсеев
30
Таказов
28
Ротенберг
9
Соловьев
13
Еремеев
20
Семшов
4
Юсупов
19
Соболев
26
Отставнов
3-1-2-3-1
18
Исупов
8
Федотов
4
Никитин
22
Тен
19
Цауня
7
Засеев
8
Иванов
18
Попов
10
Хурцидзе
28
Султонов
92
Кобзарь
4
Юсупов
17
Комисов
17
Комисов
4
Юсупов
28
Ротенберг
5
Мьюшкович
5
Мьюшкович
28
Ротенберг
19
Соболев
19
Акопян
19
Акопян
19
Соболев
7
Засеев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
7
Засеев
18
Попов
3
Рябоконь
3
Рябоконь
18
Попов
Хадарцев
5
Пилиев
5
Пилиев
Хадарцев
10
Хурцидзе
17
Васильев
17
Васильев
10
Хурцидзе
28
Султонов
28
Сердеров
28
Сердеров
28
Султонов
92
Кобзарь
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
92
Кобзарь
Остались в запасе
Динамо (мол)
ЦСКА (мол)
19
Владимир Рыховский
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
89
Евгений Куклин
ЦФ
35
Роман Халанчук
ВР
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
19
Владимир Рыховский
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
89
Евгений Куклин
ЦФ
35
Роман Халанчук
ВР
Остались в запасе
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
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