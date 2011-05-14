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Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Динамо (мол)
Амкар (мол) - Динамо (мол): обзор матча 14 мая 2011
Амкар (мол)
14.05.2011, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
1 : 0
Завершен
Динамо (мол)
50'
А. Субботин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Динамо (мол)
Желтая карточка
В. Комисов
Желтая карточка
С. Таказов
Вторая желтая
А. Скворцов
Замена
В. Батырь
️️️️
И. Колпаков
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Субботин
Замена
В. Шпырев
️️️️
Д. Отставнов
Замена
И. Колпаков
️️️️
Т. Сиротин
Замена
А. Романенко
️️️️
Д. Кочкин
Замена
Е. Смородин
️️️️
А. Андриевский
Желтая карточка
А. Морыганов
Замена
В. Рыховский
️️️️
Н. Сергеев
Замена
В. Торшенцев
️️️️
К. Акопян
Желтая карточка
Д. Кочкин
ГОЛ! 1:0!
А. Субботин
Замена
Е. Куклин
️️️️
А. Кокорин
Замена
И. Соловьев
️️️️
В. Соболев
Замена
Н. Пермяков
️️️️
А. Блынду
Желтая карточка
В. Соболев
Желтая карточка
А. Скворцов
Желтая карточка
Н. Сергеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
84
Данил Кочкин
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Динамо (мол)
35
Роман Халанчук
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
19
Карен Акопян
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Амкар (мол)
44
Никита Пермяков
ЦЗ
71
Вячеслав Батырь
ЦЗ
93
Евгений Смородин
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
55
Илья Колпаков
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
Динамо (мол)
16
Иван Шубкин
ВР
9
Иван Соловьев
ЛП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
89
Евгений Куклин
ЦФ
20
Владимир Шпырев
ЦФ
99
Тимур Калижанов
ЦФ
4-1-1-4
35
Ершов
30
Идову
98
Блынду
25
Смирнов
4
Морыганов
5
Рябокобыленко
84
Кочкин
29
Андриевский
9
Субботин
92
Скворцов
49
Сиротин
4-4-2
35
Халанчук
28
Ротенберг
5
Сергеев
30
Таказов
5
Евсеев
19
Акопян
17
Комисов
4
Юсупов
19
Соболев
9
Кокорин
26
Отставнов
98
Блынду
44
Пермяков
44
Пермяков
98
Блынду
29
Андриевский
93
Смородин
93
Смородин
29
Андриевский
84
Кочкин
22
Романенко
22
Романенко
84
Кочкин
49
Сиротин
55
Колпаков
55
Колпаков
49
Сиротин
Колпаков
71
Батырь
71
Батырь
Колпаков
9
Субботин
17
Васильев
17
Васильев
9
Субботин
9
Кокорин
89
Куклин
89
Куклин
9
Кокорин
19
Акопян
99
Торшенцев
99
Торшенцев
19
Акопян
5
Сергеев
19
Рыховский
19
Рыховский
5
Сергеев
26
Отставнов
20
Шпырев
20
Шпырев
26
Отставнов
19
Соболев
9
Соловьев
9
Соловьев
19
Соболев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Динамо (мол)
Главный тренер
Рустем Хузин
16
Иван Шубкин
ВР
99
Тимур Калижанов
ЦФ
Остались в запасе
Остались в запасе
16
Иван Шубкин
ВР
99
Тимур Калижанов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар (мол) - Динамо (мол)
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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