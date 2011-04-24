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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Анжи (мол)
Динамо (мол) - Анжи (мол): обзор матча 24 апреля 2011
Динамо (мол)
24.04.2011, воскресенье, 00:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
4 : 1
Завершен
Анжи (мол)
24'
В. Соболев
27'
В. Соболев
34'
В. Соболев
50'
А. Кокорин (П)
90'
А. Исах Элиакву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Анжи (мол)
ГОЛ! 4:1!
А. Исах Элиакву
Замена
П. Евсеев
️️️️
С. Таказов
Замена
Р. Халанчук
️️️️
Е. Пузин
Желтая карточка
А. Гераев
Замена
А. Гераев
️️️️
Ш. Мухаммад
Замена
А. Кузьминов
️️️️
Р. Еремеев
Замена
Е. Куклин
️️️️
В. Соболев
Замена
М. Славов
️️️️
Г. Илуридзе
Желтая карточка
Р. Еремеев
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Кокорин
Красная карточка
М. Дженетов
Замена
А. Исах Элиакву
️️️️
А. Прудников
Замена
Г. Алданов
️️️️
Г. Гаджиев
Замена
О. Клява
️️️️
И. Климиашвили
Замена
Ш. Мирзаев
️️️️
Д. Расулов
Замена
М. Дженетов
️️️️
А. Макаров
Замена
А. Кокорин
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ! 3:0!
В. Соболев
ГОЛ! 2:0!
В. Соболев
ГОЛ! 1:0!
В. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Анжи (мол)
78
Александр Макаров
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
15
Ираклий Климиашвили
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Динамо (мол)
35
Роман Халанчук
ВР
87
Александр Кузьминов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
89
Евгений Куклин
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
34
Гамзат Алданов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
22
Мирослав Славов
ЦФ
4-5-1
22
Пузин
5
Мьюшкович
5
Сергеев
30
Таказов
28
Ротенберг
19
Соболев
19
Акопян
13
Еремеев
4
Юсупов
17
Комисов
90
Смолов
3-5-2
78
Макаров
75
Ибрагимгаджиев
15
Гусейнов
44
Удунян
98
Гаджиев
24
Расулов
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
15
Климиашвили
21
Илуридзе
89
Прудников
19
Соболев
89
Куклин
89
Куклин
19
Соболев
13
Еремеев
87
Кузьминов
87
Кузьминов
13
Еремеев
30
Таказов
5
Евсеев
5
Евсеев
30
Таказов
22
Пузин
35
Халанчук
35
Халанчук
22
Пузин
90
Смолов
9
Кокорин
9
Кокорин
90
Смолов
98
Гаджиев
34
Алданов
34
Алданов
98
Гаджиев
24
Расулов
92
Мирзаев
92
Мирзаев
24
Расулов
89
Прудников
33
Элиакву
33
Элиакву
89
Прудников
17
Мухаммад
83
Гераев
83
Гераев
17
Мухаммад
78
Макаров
1
Дженетов
1
Дженетов
78
Макаров
15
Климиашвили
35
Клява
35
Клява
15
Климиашвили
21
Илуридзе
22
Славов
22
Славов
21
Илуридзе
Остались в запасе
Динамо (мол)
Анжи (мол)
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Динамо (мол) - Анжи (мол)
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
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