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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Томь (мол)
Динамо (мол) - Томь (мол): обзор матча 17 июня 2011
Динамо (мол)
17.06.2011, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
4 : 0
Завершен
Томь (мол)
25'
О. Валов
28'
В. Соболев
59'
С. Таказов
90'
Р. Еремеев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
А. Сазонов
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Р. Еремеев
Замена
Т. Калижанов
️️️️
В. Соболев
Замена
Е. Куклин
️️️️
Д. Отставнов
Красная карточка
М. Суворов
Замена
В. Шпырев
️️️️
О. Валов
Желтая карточка
С. Таказов
Желтая карточка
Я. Овсянников
Замена
Р. Еремеев
️️️️
В. Комисов
Желтая карточка
С. Аксанов
Желтая карточка
В. Комисов
Замена
А. Ноздрунов
️️️️
К. Погребняк
Замена
С. Аксанов
️️️️
О. Сокулов
Замена
М. Суворов
️️️️
Д. Воронов
ГОЛ! 3:0!
С. Таказов
Желтая карточка
А. Богданов
Замена
А. Сазонов
️️️️
Б. Махмудов
Замена
Я. Овсянников
️️️️
Е. Чернов
Замена
А. Богданов
️️️️
Е. Кокшаров
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
А. Каряка
Замена
К. Акопян
️️️️
В. Рыховский
ГОЛ! 2:0!
В. Соболев
ГОЛ! 1:0!
О. Валов
10'
Желтая карточка
Б. Махмудов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
33
Евгений Кокшаров
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
13
Роман Еремеев
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
99
Тимур Калижанов
ЦФ
89
Евгений Куклин
ЦФ
20
Владимир Шпырев
ЦФ
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
69
Максим Суворов
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
49
Александр Богданов
ЦФ
3-5-1-1
54
Генералов
5
Мьюшкович
5
Евсеев
30
Таказов
19
Соболев
88
Валов
4
Юсупов
5
Каряка
19
Рыховский
17
Комисов
26
Отставнов
4-5-1
51
Агеев
30
Башилов
92
Кочергин
4
Воронов
23
Чернов
33
Кокшаров
20
Протасов
89
Махмудов
7
Никитинский
65
Сокулов
9
Погребняк
19
Соболев
99
Калижанов
99
Калижанов
19
Соболев
26
Отставнов
89
Куклин
89
Куклин
26
Отставнов
88
Валов
20
Шпырев
20
Шпырев
88
Валов
17
Комисов
13
Еремеев
13
Еремеев
17
Комисов
19
Рыховский
19
Акопян
19
Акопян
19
Рыховский
5
Каряка
28
Ротенберг
28
Ротенберг
5
Каряка
23
Чернов
22
Овсянников
22
Овсянников
23
Чернов
89
Махмудов
10
Сазонов
10
Сазонов
89
Махмудов
33
Кокшаров
49
Богданов
49
Богданов
33
Кокшаров
4
Воронов
69
Суворов
69
Суворов
4
Воронов
65
Сокулов
11
Аксанов
11
Аксанов
65
Сокулов
9
Погребняк
9
Ноздрунов
9
Ноздрунов
9
Погребняк
Остались в запасе
Динамо (мол)
Томь (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
Статистика матча Динамо (мол) - Томь (мол)
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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2025.12.21 17:00
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Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
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«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
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2022.10.07 19:10
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