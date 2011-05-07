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    Евгений Куклин - статистика

    #89 | Нападающий
    Имя Евгений
    Отчество Семенович
    Фамилия Куклин
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 184
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо (мол) 15 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2011 69' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Динамо (мол) (Москва)
    12.08.2011 70' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    30.07.2011 73' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:1
    17.06.2011 86' -90' Динамо (мол) (Москва) 4:0 Томь (мол) (Томск)
    13.06.2011 46' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:2 Динамо (мол) (Москва)
    09.06.2011 59' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    28.05.2011 81' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:3 Динамо (мол) (Москва)
    20.05.2011 1' -46' Динамо (мол) (Москва) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    14.05.2011 46' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Динамо (мол) (Москва)
    07.05.2011 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    24.04.2011 56' -90' Динамо (мол) (Москва) 4:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    15.04.2011 81' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    08.04.2011 89' -90' Динамо (мол) (Москва) 5:1 Академия Кубань (Краснодар)
    01.04.2011 71' -82' 2:2 Динамо (мол) (Москва)
    18.03.2011 1' -82' Динамо (мол) (Москва) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    11.03.2011 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
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