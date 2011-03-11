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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Динамо (мол)
Локомотив (мол) - Динамо (мол): обзор матча 11 марта 2011
Локомотив (мол)
11.03.2011, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
1 : 1
Завершен
Динамо (мол)
79'
Г. Бурнаш
54'
Д. Отставнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Динамо (мол)
Замена
А. Мамонов
️️️️
Г. Нуров
Вторая желтая
Г. Бурнаш
Замена
О. Валов
️️️️
В. Соболев
Замена
Н. Сергеев
️️️️
К. Акопян
ГОЛ! 1:1!
Г. Бурнаш
Желтая карточка
М. Хе
Замена
А. Гатагов
️️️️
Н. Калинский
Желтая карточка
Г. Бурнаш
Желтая карточка
Н. Калинский
Замена
С. Синявский
️️️️
С. Джиоев
Замена
Т. Калижанов
️️️️
В. Комисов
Замена
П. Хартияди
️️️️
Е. Кирисов
Желтая карточка
С. Цвейба
ГОЛ! 0:1!
Д. Отставнов
Замена
М. Хе
️️️️
В. Рыховский
Замена
Р. Быков
️️️️
М. Оздоев
Замена
А. Фильцов
️️️️
А. Гомелько
Желтая карточка
С. Таказов
Замена
Г. Бурнаш
️️️️
Н. Лапин
Желтая карточка
Р. Еремеев
Вторая желтая
С. Зуйков
Желтая карточка
С. Зуйков
20'
Желтая карточка
В. Рыховский
Желтая карточка
Е. Кирисов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
Главный тренер
Владимир Волчек
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
19
Карен Акопян
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
89
Евгений Куклин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Роман Быков
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
93
Семен Синявский
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
88
Олег Валов
ЦП
86
Минен Хе
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
20
Владимир Шпырев
ЦФ
99
Тимур Калижанов
ЦФ
3-1-5-1
12
Гомелько
11
Павлов
0
Дьяков
23
Зуйков
9
Лапин
18
Джиоев
14
Цвейба
21
Оздоев
78
Калинский
2
Кирисов
94
Нуров
2-5-1-2
22
Пузин
5
Мьюшкович
30
Таказов
19
Соболев
19
Рыховский
13
Еремеев
17
Комисов
9
Соловьев
19
Акопян
26
Отставнов
89
Куклин
21
Оздоев
88
Быков
88
Быков
21
Оздоев
94
Нуров
82
Мамонов
82
Мамонов
94
Нуров
18
Джиоев
93
Синявский
93
Синявский
18
Джиоев
2
Кирисов
24
Хартияди
24
Хартияди
2
Кирисов
12
Гомелько
1
Фильцов
1
Фильцов
12
Гомелько
9
Лапин
93
Бурнаш
93
Бурнаш
9
Лапин
78
Калинский
9
Гатагов
9
Гатагов
78
Калинский
19
Соболев
88
Валов
88
Валов
19
Соболев
19
Акопян
5
Сергеев
5
Сергеев
19
Акопян
19
Рыховский
86
Хе
86
Хе
19
Рыховский
17
Комисов
99
Калижанов
99
Калижанов
17
Комисов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Динамо (мол)
Главный тренер
Владимир Волчек
20
Владимир Шпырев
ЦФ
99
Владимир Торшенцев
ЦП
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
20
Владимир Шпырев
ЦФ
99
Владимир Торшенцев
ЦП
54
Егор Генералов
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Локомотив (мол) - Динамо (мол)
5
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
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- : -
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Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
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