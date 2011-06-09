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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Зенит (мол)
Динамо (мол) - Зенит (мол): обзор матча 09 июня 2011
Динамо (мол)
09.06.2011, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 1
Завершен
Зенит (мол)
60'
В. Комисов
63'
С. Мурихин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Зенит (мол)
Желтая карточка
Б. Ротенберг
Замена
П. Евсеев
️️️️
Б. Ротенберг
Замена
Т. Калижанов
️️️️
Д. Отставнов
Замена
М. Батов
️️️️
С. Мурихин
Желтая карточка
В. Соболев
Желтая карточка
Д. Телегин
Замена
А. Васильев
️️️️
Н. Пеньяилильо
ГОЛ! 1:1!
С. Мурихин
ГОЛ! 1:0!
В. Комисов
Замена
Е. Куклин
️️️️
О. Валов
Замена
С. Цыганов
️️️️
Н. Бочаров
Замена
Н. Мьюшкович
️️️️
А. Епуряну
Желтая карточка
С. Таказов
Желтая карточка
В. Комисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Динамо (мол)
35
Роман Халанчук
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
89
Евгений Куклин
ЦФ
99
Тимур Калижанов
ЦФ
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
2
Александр Манюков
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
4-5-1
22
Пузин
5
Сергеев
24
Епуряну
30
Таказов
28
Ротенберг
19
Соболев
88
Валов
19
Акопян
4
Юсупов
17
Комисов
26
Отставнов
3-2-3-1
1
Зайцев
0
Пеньяилильо
88
Телегин
5
Чеминава
43
Терентьев
3
Костин
34
Бочаров
77
Петров
33
Мурихин
10
Матяш
88
Валов
89
Куклин
89
Куклин
88
Валов
26
Отставнов
99
Калижанов
99
Калижанов
26
Отставнов
24
Епуряну
5
Мьюшкович
5
Мьюшкович
24
Епуряну
28
Ротенберг
5
Евсеев
5
Евсеев
28
Ротенберг
34
Бочаров
9
Цыганов
9
Цыганов
34
Бочаров
0
Пеньяилильо
4
Васильев
4
Васильев
0
Пеньяилильо
33
Мурихин
17
Батов
17
Батов
33
Мурихин
Остались в запасе
Динамо (мол)
Зенит (мол)
19
Владимир Рыховский
ЦП
35
Роман Халанчук
ВР
2
Александр Манюков
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
19
Владимир Рыховский
ЦП
35
Роман Халанчук
ВР
Остались в запасе
2
Александр Манюков
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Динамо (мол) - Зенит (мол)
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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