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Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Динамо (мол)
Кр. Советов (мол) - Динамо (мол): обзор матча 24 сентября 2011
Кр. Советов (мол)
24.09.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
1 : 0
Завершен
Динамо (мол)
87'
А. Буданов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Динамо (мол)
ГОЛ! 1:0!
А. Буданов
Замена
П. Евсеев
️️️️
В. Комисов
Желтая карточка
А. Буданов
Замена
О. Валов
️️️️
И. Соловьев
Замена
Е. Куклин
️️️️
Д. Отставнов
Желтая карточка
Б. Ротенберг
Желтая карточка
В. Пестрячев
Замена
Д. Дикьяра
️️️️
М. Палиенко
Замена
А. Ильин
️️️️
Ф. Смолов
Замена
А. Епуряну
️️️️
В. Рыков
Замена
С. Сипатов
️️️️
Д. Макриев
Замена
Д. Ковба
️️️️
Ю. Кириллов
Замена
О. Шалаев
️️️️
В. Генев
Замена
С. Божин
️️️️
А. Концедалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
24
Виктор Генев
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
13
Евгений Зверев
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
19
Карен Акопян
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
89
Евгений Куклин
ЦФ
4-3-1-2
1
Козлов
24
Генев
5
Абдулфаттах
25
Концедалов
0
Новицкий
13
Зверев
44
Буданов
42
Кириллов
99
Палиенко
11
Макриев
41
Пестрячев
4-4-2
54
Генералов
28
Ротенберг
5
Сергеев
44
Рыков
17
Иванов
9
Соловьев
17
Комисов
80
Тащи
9
Гатагов
90
Смолов
26
Отставнов
11
Макриев
17
Сипатов
17
Сипатов
11
Макриев
25
Концедалов
47
Божин
47
Божин
25
Концедалов
99
Палиенко
99
Дикьяра
99
Дикьяра
99
Палиенко
24
Генев
18
Шалаев
18
Шалаев
24
Генев
42
Кириллов
2
Ковба
2
Ковба
42
Кириллов
17
Комисов
5
Евсеев
5
Евсеев
17
Комисов
9
Соловьев
88
Валов
88
Валов
9
Соловьев
26
Отставнов
89
Куклин
89
Куклин
26
Отставнов
90
Смолов
35
Ильин
35
Ильин
90
Смолов
44
Рыков
24
Епуряну
24
Епуряну
44
Рыков
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Динамо (мол)
6
Денис Вихров
ЦЗ
31
Алексей Федоров
ВР
19
Карен Акопян
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
Остались в запасе
6
Денис Вихров
ЦЗ
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
19
Карен Акопян
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Динамо (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
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