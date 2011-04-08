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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол)
Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 08 апреля 2011
Кр. Советов (мол)
08.04.2011, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
4 : 2
Завершен
Локомотив (мол)
12'
А. Бобер
22'
А. Елисеев
37'
А. Елисеев
43'
А. Попов
10'
Н. Самохвалов
78'
М. Барсов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол)
Замена
А. Быков
️️️️
Д. Ковба
Замена
А. Козлов
️️️️
Н. Алексеев
Желтая карточка
Р. Касьянов
ГОЛ! 4:2!
М. Барсов
Замена
В. Смирнов
️️️️
К. Павлов
Желтая карточка
С. Гатагов
Замена
С. Нахлесткин
️️️️
А. Бобер
Замена
Д. Костяев
️️️️
М. Палиенко
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Минченков
Замена
А. Закускин
️️️️
П. Хартияди
Замена
С. Сипатов
️️️️
А. Попов
Замена
Е. Наумов
️️️️
О. Шалаев
Замена
В. Почивалин
️️️️
П. Новицкий
Замена
А. Гомелько
️️️️
А. Фильцов
ГОЛ! 4:1!
А. Попов
Замена
Г. Бурнаш
️️️️
С. Зуйков
Желтая карточка
С. Зуйков
ГОЛ! 3:1!
А. Елисеев
ГОЛ! 2:1!
А. Елисеев
ГОЛ! 1:1!
А. Бобер
12'
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Самохвалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
3
Роман Касьянов
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
13
Евгений Зверев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
8
Антон Бобер
ПП
39
Алексей Попов
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
22
Никита Самохвалов
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
24
Панайот Хартияди
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
42
Егор Наумов
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
87
Владимир Смирнов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
8
Александр Закускин
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
3-1-4-1-1
30
Алексеев
0
Новицкий
6
Вихров
3
Касьянов
18
Шалаев
13
Зверев
2
Ковба
4
Елисеев
8
Бобер
99
Палиенко
39
Попов
3-2-3-1-1
1
Фильцов
77
Гатагов
22
Самохвалов
0
Дьяков
23
Зуйков
11
Павлов
24
Хартияди
18
Джиоев
88
Быков
7
Полоз
10
Минченков
18
Шалаев
42
Наумов
42
Наумов
18
Шалаев
2
Ковба
93
Быков
93
Быков
2
Ковба
39
Попов
17
Сипатов
17
Сипатов
39
Попов
8
Бобер
74
Нахлесткин
74
Нахлесткин
8
Бобер
30
Алексеев
1
Козлов
1
Козлов
30
Алексеев
99
Палиенко
43
Костяев
43
Костяев
99
Палиенко
0
Новицкий
13
Почивалин
13
Почивалин
0
Новицкий
24
Хартияди
8
Закускин
8
Закускин
24
Хартияди
11
Павлов
87
Смирнов
87
Смирнов
11
Павлов
1
Фильцов
12
Гомелько
12
Гомелько
1
Фильцов
23
Зуйков
93
Бурнаш
93
Бурнаш
23
Зуйков
10
Минченков
14
Барсов
14
Барсов
10
Минченков
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Локомотив (мол)
7
Никита Дубчак
АП
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
Остались в запасе
7
Никита Дубчак
АП
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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