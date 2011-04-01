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март 2011
апрель 2011
Кубок Либертадорес 2011, 5 тур
Гуарани
0 : 2
Крузейро
Матч завершен
Пеньяроль
2 : 1
Годой-Крус
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2010/2011), 28 тур
Санкт-Паули
0 : 2
Шальке-04
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 3 тур
2 : 2
Динамо (мол)
Матч завершен
Локомотив (мол)
2 : 0
Ростов (мол)
Матч завершен
Кубань (мол)
1 : 0
Спартак М (мол)
Матч завершен
Амкар (мол)
2 : 1
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 23 тур
Мариуполь
1 : 3
Шахтер
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 25 тур
Лейрия
1 : 3
Маритиму
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 22 тур
Млада Болеслав
2 : 0
Сигма
Матч завершен