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апрель 2011
май 2011
Россия. ФНЛ (2011/2012), 10 тур
3 : 2
Шинник
Матч завершен
Динамо Бр
0 : 2
Торпедо Вл
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2010/2011), Финал, первый матч
Боруссия М
1 : 0
Бохум
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 5 тур
СКА
0 : 1
Матч завершен
Динамо Ставрополь
3 : 0
Алания
Матч завершен
2 : 4
Машук-КМВ
Матч завершен
Ангушт
1 : 0
Армавир
Матч завершен
Дружба
2 : 2
МИТОС
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
4 : 2
Астрахань
Матч завершен
Ротор
1 : 1
Матч завершен
Анжи-2
1 : 1
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 10 тур
Рубин (мол)
1 : 2
Локомотив (мол)
Матч завершен
Кубань (мол)
1 : 0
Спартак Нч (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
1 : 2
Анжи (мол)
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2010/2011), 31 тур
Оденсе
3 : 3
Хорсенс
Матч завершен
Копенгаген
5 : 2
Мидтьюлланд
Матч завершен
Сендерийск
2 : 1
Эсбьерг
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 1/2 финала, первый матч
АДО Ден Хааг
4 : 2
Рода
Матч завершен
Хераклес
3 : 2
Гронинген
Матч завершен