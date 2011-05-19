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Расписание матчей 19-05-2011

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
апрель 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
май 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
июнь 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
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Россия. ФНЛ (2011/2012), 10 тур Таблица
19 мая, 18:00
3 : 2
Шинник
Матч завершен
19 мая, 19:00
Динамо Бр
0 : 2
Торпедо Вл
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2010/2011), Финал, первый матч Таблица
19 мая, 22:30
Боруссия М
1 : 0
Бохум
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 5 тур Таблица
19 мая, 00:00
СКА
0 : 1
Матч завершен
19 мая, 00:00
Динамо Ставрополь
3 : 0
Алания
Матч завершен
19 мая, 00:00
2 : 4
Машук-КМВ
Матч завершен
19 мая, 00:00
Ангушт
1 : 0
Армавир
Матч завершен
19 мая, 00:00
Дружба
2 : 2
МИТОС
Матч завершен
19 мая, 00:00
Биолог-Новокубанск
4 : 2
Астрахань
Матч завершен
19 мая, 00:00
Ротор
1 : 1
Матч завершен
19 мая, 00:00
Анжи-2
1 : 1
Матч завершен
19 мая, 00:00
1 : 1
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 10 тур Таблица
19 мая, 13:00
Рубин (мол)
1 : 2
Локомотив (мол)
Матч завершен
19 мая, 16:00
Кубань (мол)
1 : 0
Спартак Нч (мол)
Матч завершен
19 мая, 16:00
Ахмат (мол)
1 : 2
Анжи (мол)
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2010/2011), 31 тур Таблица
19 мая, 20:00
Оденсе
3 : 3
Хорсенс
Матч завершен
19 мая, 22:00
Копенгаген
5 : 2
Мидтьюлланд
Матч завершен
19 мая, 22:00
Сендерийск
2 : 1
Эсбьерг
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 1/2 финала, первый матч Таблица
19 мая, 22:45
АДО Ден Хааг
4 : 2
Рода
Матч завершен
19 мая, 22:45
Хераклес
3 : 2
Гронинген
Матч завершен
Россия
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