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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Локомотив (мол)
Рубин (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 19 мая 2011
Рубин (мол)
19.05.2011, четверг, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив (мол)
85'
В. Дьяков (АГ)
4'
П. Хартияди
90+2'
В. Дьяков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Локомотив (мол)
+2
ГОЛ! 1:2!
В. Дьяков
Желтая карточка
М. Жестоков
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Дьяков
Замена
А. Аскаров
️️️️
М. Дойати
Замена
К. Васильев
️️️️
М. Ситдиков
Замена
А. Гаппаров
️️️️
С. Кверквелия
Замена
М. Дойати
️️️️
М. Уридия
Замена
Н. Дубчак
️️️️
Н. Лапин
Замена
Р. Быков
️️️️
А. Омаров
Замена
А. Гомелько
️️️️
А. Фильцов
Замена
В. Чала
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Антонюк
Замена
С. Джиоев
️️️️
А. Маренич
Желтая карточка
А. Закускин
ГОЛ! 0:1!
П. Хартияди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
55
Артем Куклев
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
71
Александр Маренич
ЛП
77
Азрет Омаров
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
34
Вальтер Чала
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
88
Роман Быков
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
54
Виктор Липин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
3-1-3-1-2
1
Волкотруб
4
Кверквелия
66
Жестоков
3
Джалилов
24
Горелишвили
55
Куклев
25
Ситдиков
16
Антонюк
10
Джалилов
19
Оразсахедов
25
Уридия
4-1-4-1
1
Фильцов
23
Зуйков
0
Дьяков
93
Бурнаш
11
Павлов
9
Лапин
77
Омаров
24
Хартияди
8
Закускин
71
Маренич
10
Минченков
16
Антонюк
39
Умарбаев
39
Умарбаев
16
Антонюк
19
Оразсахедов
34
Чала
34
Чала
19
Оразсахедов
25
Уридия
7
Дойати
7
Дойати
25
Уридия
25
Ситдиков
25
Васильев
25
Васильев
25
Ситдиков
4
Кверквелия
15
Гаппаров
15
Гаппаров
4
Кверквелия
Дойати
4
Аскаров
4
Аскаров
Дойати
9
Лапин
7
Дубчак
7
Дубчак
9
Лапин
77
Омаров
88
Быков
88
Быков
77
Омаров
71
Маренич
18
Джиоев
18
Джиоев
71
Маренич
1
Фильцов
12
Гомелько
12
Гомелько
1
Фильцов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
54
Виктор Липин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
Остались в запасе
54
Виктор Липин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Рубин (мол) - Локомотив (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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