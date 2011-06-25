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май 2011
июнь 2011
Чемпионат Европы. Сборные до 21 года 2011
1 : 0
Матч завершен
Испания (мол)
2 : 0
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 16 тур
Амкар (мол)
0 : 1
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
0 : 2
Локомотив (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
2 : 1
Спартак Нч (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
2 : 2
Кубань (мол)
Матч завершен
Томь (мол)
0 : 1
Матч завершен
Спартак М (мол)
4 : 1
Ростов (мол)
Матч завершен
Краснодар (мол)
1 : 1
Анжи (мол)
Матч завершен
Зенит (мол)
2 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен