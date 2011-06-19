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май 2011
июнь 2011
Чемпионат Европы. Сборные до 21 года 2011, 3 тур
1 : 2
Матч завершен
Украина (мол)
0 : 3
Испания (мол)
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 10 тур
2 : 3
Матч завершен
США. МЛС 2011
Торонто
0 : 1
Сиэтл
Матч завершен
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
Чикаго Файр
Матч завершен
Динамо Хьюстон
0 : 2
Коламбус
Матч завершен
Реал Солт-Лейк
1 : 1
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Колорадо
1 : 3
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
Филадельфия Юнион
Матч завершен
1 : 2
Даллас
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2011, 14 тур
Минск
1 : 1
Динамо-Брест
Матч завершен
Витебск
0 : 2
Шахтер
Матч завершен
Белшина
2 : 2
Торпедо-БелАЗ
Матч завершен
Гомель
5 : 1
Динамо
Матч завершен
БАТЭ
5 : 0
Днепр
Матч завершен
Неман
4 : 2
Нафтан
Матч завершен