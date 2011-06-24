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май 2011
июнь 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Уругвай
3 : 0
Эстония
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2011/2012), 17 тур
Урал
2 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Оренбург
0 : 0
Луч
Матч завершен
Черноморец
2 : 1
Динамо Бр
Матч завершен
2 : 3
Шинник
Матч завершен
Факел
0 : 3
Сибирь
Матч завершен
Химки
1 : 0
Енисей
Матч завершен
Волгарь
0 : 2
КАМАЗ
Матч завершен
4 : 0
Мордовия
Матч завершен
Торпедо
0 : 1
Матч завершен
Балтика
1 : 3
Торпедо Вл
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 11 тур
Челябинск
0 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
Рубин-2
0 : 1
Сызрань-2003
Матч завершен
0 : 0
Уфа
Матч завершен
Тюмень
2 : 0
Носта
Матч завершен
Химик
2 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Зенит-Ижевск
1 : 1
Матч завершен
2 : 1
Волга
Матч завершен
США. МЛС 2011
Сиэтл
4 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен