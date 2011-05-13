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апрель 2011
май 2011
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 9 тур
Краснодар (мол)
0 : 1
Томь (мол)
Матч завершен
Локомотив (мол)
2 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен
Анжи (мол)
2 : 1
Кубань (мол)
Матч завершен
Спартак Нч (мол)
0 : 3
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2010/2011), 1/2 финала, первый матч
Рединг
0 : 0
Кардифф
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 33 тур
Антальяспор
1 : 2
Карабюкспор
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 28 тур
Спарта
2 : 0
Богемианс 1905
Матч завершен