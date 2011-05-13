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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Томь (мол)
Краснодар (мол) - Томь (мол): обзор матча 13 мая 2011
Краснодар (мол)
13.05.2011, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
0 : 1
Завершен
Томь (мол)
88'
К. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Томь (мол)
Замена
Е. Горячев
️️️️
А. Козлов
ГОЛ! 0:1!
К. Погребняк
Желтая карточка
М. Комков
Замена
А. Масленников
️️️️
А. Адамян
Замена
С. Аксанов
️️️️
А. Сазонов
Замена
Д. Ефремов
️️️️
И. Протасов
Желтая карточка
И. Протасов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
Е. Чернов
Желтая карточка
А. Пазин
Замена
А. Марченко
️️️️
К. Рябов
Замена
А. Безгласный
️️️️
А. Золотаренко
Замена
М. Комков
️️️️
А. Бекетов
Замена
А. Пазин
️️️️
А. Горбанец
Замена
К. Погребняк
️️️️
А. Ноздрунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
31
Денис Пчелинцев
ВР
92
Артем Янковский
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
47
Франц Гук
ЦЗ
31
Артур Адамян
ЦП
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Томь (мол)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
20
Илья Протасов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
35
Алексей Безгласный
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Алексей Масленников
ЦФ
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
69
Максим Суворов
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
3-5-1-1
31
Пчелинцев
92
Янковский
15
Рябов
47
Гук
77
Кокоскерия
91
Зайка
7
Бекетов
66
Мичков
31
Адамян
32
Горбанец
14
Золотаренко
3-2-3-1
62
Ботвиньев
92
Кочергин
9
Ноздрунов
4
Воронов
30
Башилов
23
Чернов
20
Протасов
65
Сокулов
44
Козлов
10
Сазонов
15
Рябов
48
Марченко
48
Марченко
15
Рябов
14
Золотаренко
35
Безгласный
35
Безгласный
14
Золотаренко
31
Адамян
32
Масленников
32
Масленников
31
Адамян
32
Горбанец
11
Пазин
11
Пазин
32
Горбанец
7
Бекетов
10
Комков
10
Комков
7
Бекетов
44
Козлов
45
Горячев
45
Горячев
44
Козлов
10
Сазонов
11
Аксанов
11
Аксанов
10
Сазонов
20
Протасов
85
Ефремов
85
Ефремов
20
Протасов
23
Чернов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
23
Чернов
9
Ноздрунов
9
Погребняк
9
Погребняк
9
Ноздрунов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Томь (мол)
79
Сергей Химов
ЦЗ
12
Арсен Бегларян
ВР
Главный тренер
Сергей Вахрушев
69
Максим Суворов
ЦЗ
51
Владимир Агеев
ВР
Остались в запасе
79
Сергей Химов
ЦЗ
12
Арсен Бегларян
ВР
Остались в запасе
69
Максим Суворов
ЦЗ
51
Владимир Агеев
ВР
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Статистика матча Краснодар (мол) - Томь (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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