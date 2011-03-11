Сергей Вахрушев
Тренер
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Вахрушев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 ноября -0001
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Вахрушев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 ноября -0001
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Краснодар (мол)
|19
|4
|12
|3
|Дата
|Матч
|11.03.2011
|Анжи (мол)
|2 : 1
|Краснодар (мол)
|18.03.2011
|Краснодар (мол)
|2 : 0
|Спартак Нч (мол)
|02.04.2011
|ЦСКА (мол)
|1 : 0
|Краснодар (мол)
|08.04.2011
|Краснодар (мол)
|3 : 0
|Амкар (мол)
|15.04.2011
|Кр. Советов (мол)
|2 : 1
|Краснодар (мол)
|22.04.2011
|Краснодар (мол)
|1 : 3
|Локомотив (мол)
|30.04.2011
|Краснодар (мол)
|3 : 1
|Зенит (мол)
|07.05.2011
|Рубин (мол)
|2 : 0
|Краснодар (мол)
|13.05.2011
|Краснодар (мол)
|0 : 1
|Томь (мол)
|28.05.2011
|Краснодар (мол)
|2 : 3
|Динамо (мол)
|09.06.2011
|Ростов (мол)
|1 : 0
|Краснодар (мол)
|17.06.2011
|Академия Кубань
|0 : 0
|Краснодар (мол)
|21.06.2011
|Краснодар (мол)
|3 : 2
|Ахмат (мол)
|25.06.2011
|Краснодар (мол)
|1 : 1
|Анжи (мол)
|23.07.2011
|Спартак Нч (мол)
|3 : 1
|Краснодар (мол)
|30.07.2011
|Краснодар (мол)
|1 : 4
|ЦСКА (мол)
|06.08.2011
|Амкар (мол)
|4 : 1
|Краснодар (мол)
|13.08.2011
|Краснодар (мол)
|2 : 2
|Кр. Советов (мол)