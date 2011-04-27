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    Расписание матчей 27-04-2011

    март 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Франция. Лига 1 (2010/2011), 32 тур
    27 апреля, среда
    21:00
    Лион
    3:2
    Монпелье
    Матч завершен
    27 апреля, среда
    21:00
    Марсель
    4:2
    Ницца
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2010/2011), 1/2 финала, ответный матч
    27 апреля, среда
    22:45
    Реал
    0:2
    Барселона
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2010/2011), 33 тур
    27 апреля, среда
    23:00
    Фулхэм
    3:0
    Болтон
    Матч завершен
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