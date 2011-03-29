Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
февраль 2011
март 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Экваториальная Гвинея
1 : 0
Гамбия
Матч завершен
Катар
1 : 1
Россия
Матч завершен
Чили
2 : 0
Колумбия
Матч завершен
Перу
0 : 0
Эквадор
Матч завершен
Греция
0 : 0
Польша
Матч завершен
Словакия
1 : 2
Дания
Матч завершен
Германия
1 : 2
Австралия
Матч завершен
Ирландия
2 : 3
Уругвай
Матч завершен
Украина
0 : 2
Италия
Матч завершен
Франция
0 : 0
Хорватия
Матч завершен
Англия
1 : 1
Гана
Матч завершен
Португалия
2 : 0
Финляндия
Матч завершен
Товарищеские матчи 2011
0 : 1
Матч завершен
Германия (мол.)
2 : 2
Италия (мол.)
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа I, 6 тур
Чехия
2 : 0
Лихтенштейн
Матч завершен
Литва
1 : 3
Испания
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа F, 6 тур
Израиль
1 : 0
Грузия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа E, 6 тур
Швеция
2 : 1
Молдавия
Матч завершен
Нидерланды
5 : 3
Венгрия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа A, 6 тур
Турция
2 : 0
Австрия
Матч завершен
Бельгия
4 : 1
Азербайджан
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа D, 6 тур
Румыния
3 : 1
Люксембург
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа C, 6 тур
Эстония
1 : 1
Сербия
Матч завершен
Северная Ирландия
0 : 0
Словения
Матч завершен