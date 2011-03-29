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Расписание матчей 29-03-2011

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
февраль 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
март 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
апрель 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
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Товарищеские матчи. Сборные 2011
29 марта, 17:00
Экваториальная Гвинея
1 : 0
Гамбия
Матч завершен
29 марта, 19:30
Катар
1 : 1
Россия
Матч завершен
29 марта, 20:00
Чили
2 : 0
Колумбия
Матч завершен
29 марта, 20:00
Перу
0 : 0
Эквадор
Матч завершен
29 марта, 21:30
Греция
0 : 0
Польша
Матч завершен
29 марта, 22:05
Словакия
1 : 2
Дания
Матч завершен
29 марта, 22:45
Германия
1 : 2
Австралия
Матч завершен
29 марта, 22:45
Ирландия
2 : 3
Уругвай
Матч завершен
29 марта, 22:45
Украина
0 : 2
Италия
Матч завершен
29 марта, 23:00
Франция
0 : 0
Хорватия
Матч завершен
29 марта, 23:00
Англия
1 : 1
Гана
Матч завершен
29 марта, 23:45
Португалия
2 : 0
Финляндия
Матч завершен
Товарищеские матчи 2011
29 марта, 18:45
0 : 1
Матч завершен
29 марта, 20:00
Германия (мол.)
2 : 2
Италия (мол.)
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа I, 6 тур Таблица
29 марта, 19:30
Чехия
2 : 0
Лихтенштейн
Матч завершен
29 марта, 22:45
Литва
1 : 3
Испания
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа F, 6 тур Таблица
29 марта, 20:05
Израиль
1 : 0
Грузия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа E, 6 тур Таблица
29 марта, 21:00
Швеция
2 : 1
Молдавия
Матч завершен
29 марта, 22:30
Нидерланды
5 : 3
Венгрия
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа A, 6 тур Таблица
29 марта, 21:30
Турция
2 : 0
Австрия
Матч завершен
29 марта, 22:45
Бельгия
4 : 1
Азербайджан
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа D, 6 тур Таблица
29 марта, 21:45
Румыния
3 : 1
Люксембург
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа C, 6 тур Таблица
29 марта, 22:30
Эстония
1 : 1
Сербия
Матч завершен
29 марта, 22:45
Северная Ирландия
0 : 0
Словения
Матч завершен
Россия
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