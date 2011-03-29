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Евро-2024
Чехия - Лихтенштейн
Чехия - Лихтенштейн: обзор матча 29 марта 2011
Чехия
29.03.2011, вторник, 19:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 6 тур
2 : 0
Завершен
Лихтенштейн
3'
М. Барош
70'
М. Кадлец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Лихтенштейн
Замена
Я. Полак
️️️️
Т. Росицки
Желтая карточка
Я. Плашил
Замена
А. Кристен
️️️️
В. Кибер
Желтая карточка
Т. Бек
ГОЛ! 2:0!
М. Кадлец
Замена
Т. Нецид
️️️️
Д. Лафата
Желтая карточка
М. Фрик
Замена
А. Глоушек
️️️️
Я. Моравек
Желтая карточка
М. Рехштайнер
Желтая карточка
М. Штоклаза
10'
Замена
В. Кибер
️️️️
М. Бюхель
ГОЛ! 1:0!
М. Барош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
12
Зденек Поспех
ПЗ
0
Ян Моравек
ЦП
17
Томаш Хюбшман
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
15
Милан Барош
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
3
Михаэль Штоклаза
ЦЗ
18
Николас Хаслер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
7
Давид Хаслер
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
10
Марио Фрик
ЦФ
9
Томас Бек
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Чехия
6
Адам Глоушек
ЦЗ
4
Ян Райнох
ЦП
3
Ян Полак
ЦП
7
Томаш Нецид
ЦФ
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
Лихтенштейн
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
0
Вольфганг Кибер
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
4-4-2
1
Чех
3
Кадлец
4
Хубник
6
Сивок
12
Поспех
0
Моравек
13
Плашил
10
Росицки
17
Хюбшман
21
Лафата
15
Барош
2-4-4
0
Йеле
6
Штокласа
3
Штоклаза
13
Бюхель
11
Бургмайер
16
Рехштайнер
18
Хаслер
9
Бек
10
Фрик
7
Эрне
7
Хаслер
0
Моравек
6
Глоушек
6
Глоушек
0
Моравек
10
Росицки
3
Полак
3
Полак
10
Росицки
21
Лафата
7
Нецид
7
Нецид
21
Лафата
13
Бюхель
0
Кибер
0
Кибер
13
Бюхель
Кибер
6
Кристен
6
Кристен
Кибер
Остались в запасе
Чехия
Лихтенштейн
4
Ян Райнох
ЦП
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Остались в запасе
4
Ян Райнох
ЦП
14
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Статистика матча Чехия - Лихтенштейн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 3 тур
Чехия
0 : 3
25.06.2026
Мексика
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Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
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Лихтенштейн
0 : 2
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