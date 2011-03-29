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Евро-2024
Израиль - Грузия
Израиль - Грузия: обзор матча 29 марта 2011
Израиль
29.03.2011, вторник, 20:05
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 6 тур
1 : 0
Завершен
Грузия
59'
Т. Бен-Хаим II
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Грузия
Желтая карточка
Л. Кобиашвили
Желтая карточка
Д. Бондарв
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Э. Барда
Замена
В. Двалишвили
️️️️
А. Иашвили
Замена
Г. Вермут
️️️️
Л. Рафаэлов
Желтая карточка
А. Коэн
ГОЛ! 1:0!
Т. Бен-Хаим II
Замена
Т. Бен-Хаим II
️️️️
Б. Натхо
Замена
Д. Квирквелия
️️️️
М. Даушвили
Желтая карточка
О. Марцваладзе
Желтая карточка
А. Амисулашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
5
Рами Гершон
ВР
0
Декель Кейнан
ЦЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
0
Дани Бондарв
ПЗ
6
Бибрас Натхо
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандес
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
0
Леван Кобиашвили
ЛЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
0
Каха Каладзе
ЦЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Александр Иашвили
ЛП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
0
Отар Марцваладзе
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Израиль
0
Йосси Бенаюн
ЛП
19
Талеб Тватиха
ЦП
14
Гиль Вермут
ЦП
0
Гал Альберман
ЦП
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
17
Бен Саар
ЦФ
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
16
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
0
Давид Сирадзе
ЦФ
3-5-1
0
Ават
0
Кейнан
3
Бен-Хаим
0
Бондарв
6
Натхо
9
Рафаэлов
7
Каял
8
Коэн
16
Бузагло
10
Барда
3-2-3-1
0
Ревишвили
0
Амисулашвили
0
Каладзе
6
Хубутия
3
Салуквадзе
0
Кобиашвили
6
Даушвили
20
Канкава
0
Иашвили
0
Марцваладзе
10
Барда
0
Бенаюн
0
Бенаюн
10
Барда
9
Рафаэлов
14
Вермут
14
Вермут
9
Рафаэлов
6
Натхо
12
Бен-Хаим II
12
Бен-Хаим II
6
Натхо
6
Даушвили
16
Квирквелия
16
Квирквелия
6
Даушвили
0
Иашвили
14
Двалишвили
14
Двалишвили
0
Иашвили
0
Марцваладзе
0
Сирадзе
0
Сирадзе
0
Марцваладзе
Остались в запасе
Израиль
Грузия
19
Талеб Тватиха
ЦП
0
Гал Альберман
ЦП
17
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандес
16
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
1
Георгий Лория
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
19
Талеб Тватиха
ЦП
0
Гал Альберман
ЦП
17
Бен Саар
ЦФ
Остались в запасе
16
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
1
Георгий Лория
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фернандес
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Израиль - Грузия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Блумфилд
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