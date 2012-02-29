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    Луис Фернандес

    Тренер
    Имя Луис
    Фамилия Фернандес
    Гражданство Франция
    Дата рождения 2 октября 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Израиль 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.02.2012 Израиль 2 : 3 Украина
    26.05.2012 Чехия 2 : 1 Израиль
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