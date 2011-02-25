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январь 2010
февраль 2011
Кубок Либертадорес 2011, 1 тур
Индепендьенте
3 : 0
Пеньяроль
Матч завершен
Архентинос Хуниорс
3 : 1
Америка
Матч завершен
Универсидад де Чили
1 : 2
Сантьяго Морнинг
Матч завершен
Эстудиантес
1 : 0
Депортес Толима
Матч завершен
Атлетико Хуниор
2 : 1
Гремио
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2010/2011), 24 тур
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия М
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 23 тур
Букаспор
0 : 2
Бурсаспор
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 25 тур
Венло
1 : 0
Экселсиор
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 21 тур
Витория Гимараеш
0 : 2
Академика
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 18 тур
Славия
1 : 1
Матч завершен